Медведев предложил уголовно наказывать за срыв торгов по нацпроектам

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил уголовно наказывать демпингующих и срывающих торги, проводимые при реализации нацпроектов.

«По поводу манипулирования торгами, эта проблема сохраняется, надо подумать, каким образом преодолеть ее, надо посмотреть, что можно сделать, чтобы умышленные срывы торгов или демпингование с целью срыва не мешали нормальной организации всего процесса по заключению договоров, не приводили к нарушению сроков, неисполнению обязательств и не парализовали работу», – передает ТАСС заявление Медведева, сделанное на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам необходимо «ввести какую-то дополнительную ответственность» за подобные действия, «и административную, и, может быть, уголовную тоже, потому что от таких действий – миллионные, если не миллиардные убытки».



Напомним, в июне 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что социальный эффект от реализации нацпроектов должен быть уже в 2019 году.