Песков спрогнозировал скорый социальный эффект от реализации нацпроектов

Социальный эффект от реализации нацпроектов должен быть уже в 2019 году, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что, на его взгляд, получение эффекта от нацпроектов уже в 2019 году «очевидно», однако «однозначно, что он не может быть абсолютно по всем параметрам, по каким-то параметрам эффект наступает в более отдаленной перспективе, то есть это 2020–2021 годы, или 2022 год», передает РИА «Новости».

«Об этом говорят все расчеты, в том числе которые публикуются Минэкономразвития», – добавил он.

Бюджет национальных проектов России до 2024 года оценивается в 25,7 трлн рублей, из них 13,158 трлн будет выделено из федерального бюджета, 7,515 трлн рублей – из внебюджетных источников.

Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 трлн рублей, еще 147,8 млрд будет предоставлено из государственных внебюджетных фондов.

Наибольшее финансирование предусмотрено на реализацию комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры – 6,348 трлн рублей. Следующий по объему финансирования – проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на который предполагается направить 4,779 трлн рублей.

Ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках ПМЭФ иностранные инвесторы заявили о желании вкладывать средства в российские национальные проекты.