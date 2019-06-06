Иностранные инвесторы заявили Путину о желании вкладываться в нацпроекты

На встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках ПМЭФ иностранные инвесторы заявили о желании вкладывать средства в российские национальные проекты, заявил глава Российского Фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Завершилась крайне успешная встреча с крупнейшими инвесторами мира, которые управляют капиталом в общем объеме более 15 трлн долларов, это 20% от всех активов, которые существуют в мире. И эти инвесторы подтвердили РФПИ свою заинтересованность (в участии) в национальных проектах в России», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что инвесторы в том числе называли конкретные нацпроекты, в реализации которых они собираются участвовать. В том числе была выражена заинтересованность в нацпроекте по здравоохранению.

В марте Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей призвал бизнес участвовать в выполнении национальных проектов.