Познер сказал, какой вопрос разделяет американский народ

Телеведущий Владимир Познер заявил, что вопрос абортов разделил американский народ.

Как заявил Познер на своем официальном сайте, комментируя вопрос пользователя о том, «почему в либеральной Америке мужчины считают себя вправе за женщин распоряжаться их телом», заявил, что в США страна разделена пополам в этом вопросе, а противниками абортов являются не только мужчины.

«В свое время в США Верховный суд принял решение в пользу права на аборт (дело «Роу против Уэйд»), но противники этого решения пытаются вновь дойти до Верховного суда в надежде, что его нынешний состав, гораздо более консервативный, чем тот, давний, отменит это решение и введет запрет на аборт. Демократия здесь ни при чем. Просто надо помнить, что Америка крайне набожная страна, а религиозное учение не имеет ничего общего с демократией», – заявил Познер.

В США ряд штатов резко ужесточил ограничения на аборты. Так, в мае губернатор Джорджии Брайан Кемп подписал закон, который запрещает аборты после начала сердцебиения у плода. Тогда же власти Алабамы максимально ограничили право женщин на аборт.

Кроме того, в июле СМИ сообщили, что в штате Арканзас запретили изнасилованным женщинам делать аборт без согласия насильника.