В одном из штатов США частично запретили аборты

Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп подписал закон, который запрещает аборты после начала сердцебиения у плода.

Согласно данным экспертов, сердцебиение у плода можно услышать примерно на пятой-шестой неделе развития. Они отметили, что иногда женщины на этом сроке и не подозревают о своей беременности, передает РИА «Новости».

«Джорджия – это штат, который ценит жизнь. Мы защищаем тех, кто не может говорить сам», – прокомментировал Кемп подписание закона под названием LIFE (Living Infants Fairness and Equality).

Подчеркивается, что закон не будет распространяться на случаи, связанные с изнасилованием, инцестом или угрозой для жизни будущей матери.

Новый закон вызвал волну протестов как в самой Джорджии, так и у активистов по всей стране. В апреле в офис губернатора пришла актриса Алисса Милано и вручила письмо за подписью 50 известных деятелей киноиндустрии. В документе содержалась угроза бойкота штата в случае принятия закона.

Ранее «закон о сердцебиении» был принят в Миссисипи, Кентукки и Огайо, также он находится на рассмотрении в ряде других штатов.