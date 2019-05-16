Штат в США бросил вызов Верховному суду из-за абортов

Власти Алабамы максимально ограничили право женщин на аборт, сообщил офис губернатора Кэй Айви.

Она подписала закон, согласно которому аборт можно проводить только для спасения жизни матери. Даже после изнасилования или инцеста аборты будут запрещены, а врачам, нарушившим запрет, грозит до 99 лет тюрьмы. Самих женщин, сделавших аборт, не станут привлекать к уголовной ответственности, передает РИА «Новости».

Новый закон бросает прямой вызов прецедентному решению Верховного суда США от 1973 года по делу «Роу против Уэйда», когда право на аборт было установлено в общефедеральном масштабе.

Напомним, в США ряд штатов резко ужесточил ограничения на аборты. Так, в мае губернатор Джорджии Брайан Кемп подписал закон, который запрещает аборты после начала сердцебиения у плода.

Подобные решения могут быть обжалованы в Верховном суде, но позиции противников абортов усилились, когда глава американского государства Дональд Трамп назначил в Верховный суд двух консервативных судей. Вряд ли решение по делу «Роу против Уэйда» отменят, но Верховный суд может поддержать ужесточение запретов на аборт.