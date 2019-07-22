В американском штате изнасилованным женщинам запретят делать аборт без согласия насильника

В американском штате Арканзас запретили изнасилованным женщинам делать аборт без согласия насильника, сообщают СМИ.

Как пишет издание Le Figaro, с 30 июля жительницы Арканзаса должны будут получать согласие отца плода на аборт даже в том случае, если женщину изнасиловали. При этом врачей будут уголовно преследовать, если они не сообщат об аборте человеку, давшему жизнь зародышу, которого теперь называют «умерший член семьи».

«Такое правило будет действовать и в случае изнасилования или инцеста. Женщина, забеременевшая от насильника, должна будут посоветоваться с ним, а значит, разыскать его, если она его не знает, дабы договориться о судьбе наследника. Если он откажется, то аборта не будет. Несовершеннолетним молодым женщинам понадобится согласие их родителей, то есть бабушек и дедушек зародыша», – говорится в статье.

Сообщается также, что американские женские правозащитные организации уже заявили, что будут бороться с этим ограничением на аборты в судах.

Напомним, в США ряд штатов резко ужесточил ограничения на аборты. Так, в мае губернатор Джорджии Брайан Кемп подписал закон, который запрещает аборты после начала сердцебиения у плода.

В мае власти Алабамы максимально ограничили право женщин на аборт.