Пенсионер в Хабаровске ранил ребенка из трубки-плевалки

В Хабаровсе пенсионер ранил из трубки-плевалки 12-летнюю девочку за шум во дворе, сообщили в региональном главке МВД.

По данным полиции во дворе дома на улице Тихоокеанской мужчина, посчитал игру группы детей слишком шумной, сделал им замечание. Дети продолжили играть, но вскоре 12-летняя девочка почувствовала боль в спине. Ее друзья обнаружили, что девочка получила ранение. Приехавшие медики оказали ей помощь, госпитализация не потребовалась.

В ходе разбирательства полиция нашла 70-летнего злоумышленника.

«Гражданин пояснил, что он из окна своей квартиры дунул в сторону детей из металлической трубки, в которую положил затвердевший пластилин. Свой поступок мужчина объяснил тем, что хотел проучить подростков, которые игнорировали его замечания», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Проводится экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, в апреле Пподростки закидали камнями пенсионера и избили сверстников в Омске.

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