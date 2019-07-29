В аэропорту Пекина из-за ливней отменили более 130 рейсов

В международном аэропорту Шоуду в столице Китая из-за дождливой погоды отменены более 130 рейсов, свидетельствуют данные электронного табло воздушной гавани.

Среди отмененных – 76 прибывающих в Пекин рейсов и 55 – покидающих китайскую столицу, передает ТАСС.

Сильный ливень обрушился на Пекин в воскресенье вечером. Согласно прогнозам метеорологов, дождь продлится до 20.00 понедельника (15.00 мск). В 12.00 (07.00 мск) в городе ожидается гроза.

Всего за понедельник аэропорт Шоуду должен принять и отправить 1796 авиарейсов.

На прошлой неделе в Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. Из-за разлива рек затопленными в регионе оказались 11 населенных пунктов, пострадали 390 жилых домов и 550 приусадебных участков.

Газета ВЗГЛЯД писала о наводнении, которое началось в Иркутской области в конце июня. В воскресенье жителей Иркутской области предупредили об угрозе нового наводнения.