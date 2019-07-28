Сотрудники «Холдоми» пожаловались на травлю после пожара в лагере

Администрация горнолыжного комплекса «Холдоми» заявила о травле сотрудников после пожара в палаточном лагере, при котором погибли четыре ребенка.

«Вожатые, обслуживающий персонал комплекса – это обычные, очень простые люди, жители небольших городов и поселков, которых эта страшная трагедия коснулась в значительной степени. Не нужно травить их – они сделали все, что могли», – приводятся в сообщении на сайте «Холдоми» слова Алексея Денисова, заместителя директора ООО «Экстрим-Сервис» (на которую, по данным правительства Хабаровского края, был оформлен оздоровительный лагерь).

Денисов добавил, что администрация горнолыжного комплекса не снимает с себя ответственности. «Для нас крайне важно найти причины этой трагедии», – добавил он.

В администрации заявили также, что контролирующие органы были извещены об организации палаточного лагеря на территории комплекса и проживании в них детей. По информации представителей ООО «Экстрим-Сервис», проверки органами противопожарного контроля и Роспотребнадзора проходили в марте, мае и июле.

Напомним, в ночь на 23 июля во время организованного отдыха в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел пожар. Погибли четыре ребенка, травмы получили 13 человек.