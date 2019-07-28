Умерла озвучивавшая Минни Маус актриса

Американская актриса Расси Тейлор, озвучивавшая персонажей мультфильмов Disney, скончалась в возрасте 75 лет, сообщает пресс-служба компании Walt Disney.

На сайте Walt Disney сообщается, что «признанная актриса озвучивания и легенда Disney Расси Тейлор скончалась в (городе) Глейндейл (штата) Калифорния», ей было 75 лет.

Тейлор в течение почти 40 лет занималась озвучиванием ролей в мультфильмах, 30 из них она была голосом Минни Маус – подруги Микки Мауса.

Отмечается, что она решила работать в компании Disney еще в детстве, когда случайно встретила самого Уолта Диснея в парке развлечений Disneyland.

Напомним, в 2009 году умер актер Уэйн Оллуайн, более 30 лет озвучивавший мышонка Микки Мауса.