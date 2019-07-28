На стройке в Москве нашли снаряд времен Великой Отечественной

В ходе строительных работ на проспекте Маршала Жукова в Москве был обнаружен артиллерийский снаряд периода Великой Отечественной войны, сообщил источник в экстренных службах.

Источник сообщил, что «неразорвавшийся снаряд был найден по адресу проспект Маршала Жукова, дом 18 стр. 4 на территории стройки». В данный момент «место обнаружения опасного предмета оцеплено полицией», передает ТАСС.

В ближайшее время снаряд увезут представители военной комендатуры в безопасное место. После его подорвут.

В мае сообщалось, что свыше 150 снарядов времен Великой Отечественной войны нашли во время строительства жилого комплекса на севере столицы.