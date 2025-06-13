Фон дер Ляйен: ЕС довел расходы на поддержку Киева до 150 млрд евро

Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, этот платеж увеличил общую сумму поддержки Киева со стороны Евросоюза с начала спецоперации на Украине до 150 млрд евро, передает ТАСС.

Фон дер Ляйен заявила: «Сегодня ЕС перевел Украине еще 1 млрд евро макрофинансовой помощи, доведя общий уровень помощи до 150 млрд евро».

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что европейские страны планируют выделить 23 млрд евро на военную поддержку Украины в 2025 году, что на 3 млрд больше, чем в прошлом году.

Накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве объявил о планах увеличить военную помощь Украине.