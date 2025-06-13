  • Новость часаИзраиль нанес новые удары по иранскому ядерному центру в Натанзе
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

    3 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

    26 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Россия достойна праздника сама по себе

    Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.

    6 комментариев
    13 июня 2025, 14:10 • Новости дня

    ЕС довел расходы на поддержку Киева до 150 млрд евро

    Фон дер Ляйен: ЕС довел расходы на поддержку Киева до 150 млрд евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз перечислил на счета Украины еще 1 млрд евро макрофинансовой помощи, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, этот платеж увеличил общую сумму поддержки Киева со стороны Евросоюза с начала спецоперации на Украине до 150 млрд евро, передает ТАСС.

    Фон дер Ляйен заявила: «Сегодня ЕС перевел Украине еще 1 млрд евро макрофинансовой помощи, доведя общий уровень помощи до 150 млрд евро».

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что европейские страны планируют выделить 23 млрд евро на военную поддержку Украины в 2025 году, что на 3 млрд больше, чем в прошлом году.

    Накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве объявил о планах увеличить военную помощь Украине.

    12 июня 2025, 20:12 • Новости дня
    Захарова вспомнила Гоголя после недовольства главы МИД Украины из-за Дня России

    Захарова: Сибигу должны огорчить рефрижераторы с украинцами, а не поздравления с Днем России

    Захарова вспомнила Гоголя после недовольства главы МИД Украины из-за Дня России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала главу МИД Украины Андрея Сибигу за недовольство поздравлениями с Днем России, напомнив о печальной ситуации с телами украинских военных.

    Захарова прокомментировала заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги, в своем Telegram-канале. Сибига заявлял, что ему «особенно неприятно» читать новости о поздравлениях с Днем России от представителей ряда стран.

    По ее мнению, нормальным было бы огорчаться из-за того, что Владимир Зеленский не позволяют забирать тела погибших украинских военных для достойного погребения. Она добавила: «Чужая радость вызывает больше расстройства, чем свое горе. Гоголь, конечно, был гением – все описал».

    Таким образом Захарова раскритиковала реакцию украинского дипломата, противопоставив ее человеческому отношению к трагическим событиям на Украине.

    Напомним, госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России в письменном заявлении.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал это поздравление «знаковым разрывом» с предыдущей администрацией.

    Поздравление США с Днем России стало первым с начала конфликта на Украине и свидетельствует о перемене отношений между странами.

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    13 июня 2025, 06:04 • Новости дня
    Военкор Сладков высказался о будущем Сум и Днепропетровска после освобождения

    Военкор Сладков допустил образование Днепропетровской и Сумской республик

    Военкор Сладков высказался о будущем Сум и Днепропетровска после освобождения
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    После освобождения российской армией Днепропетровска и Сум на их территории могут возникнуть народные республики, считает военкор Александр Сладков, ссылаясь на предположения украинских экспертов.

    «Начинается гадание на кофейной гуще: будем мы брать Днепропетровск, или будем брать Сумы. Тут может быть другой поворот – Днепропетровская и Сумская народные республики, украинские эксперты уже говорят об этом, и я с ними согласен», – написал он в Telegram-канале.

    Сладков добавил, что торопиться не стоит, даже несмотря на то, как украинцы подзадоривают, подчеркивая, что «русские ни одного украинского областного центра не взяли».

    «Думаю, торопиться не стоит, обвал ВСУ и большое движение вперед у МО РФ еще впереди», – написал он.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие 114-й мотострелковой бригады закрепились на новых рубежах и продолжают выполнение военных задач в Днепропетровской области.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как расширяется наступление российских войск в Днепропетровской области.

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    13 июня 2025, 12:13 • Видео
    Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

    Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

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    12 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    Российский военный рассказал о пытках в украинском плену

    Tекст: Валерия Городецкая

    Боец ВС России Игорь Бирюков рассказал, что во время пребывания в плену на Украине его избивали, держали с поднятыми руками и почти не кормили.

    По его словам, сразу после захвата пленных поставили на колени, подняли руки и стали избивать горячими предметами, нанося удары по голове, рукам, ребрам и почкам, передает ТАСС.

    Бирюков подчеркнул: «Когда нас привезли на первую точку, там были пять человек. Нас поставили на колени, заставили поднять руки вверх. Первый вопрос был: «Зачем мы сюда пришли?». И затем двое военнослужащих ВСУ достали из печки горячие кочергу и совок. Начали нас с Рудиком избивать по очереди. Били очень жестоко. По ногам, по коленям, по легким, по почкам, по голове. Меня очень сильно по голове [били]. Ломали руку, ломали ребра. Рудику так же доставалось. У него тоже были сломаны рука, ребра».

    Военный сообщил, что украинские солдаты заставляли пленников долго держать руки поднятыми, а за малейшее опускание рук следовали удары. После допроса пленных перевозили на другую точку, где избиения были реже, однако питание оставалось скудным – к примеру, на пятерых человек приходилась одна банка каши, и хлеб не выдавался. Также добавил, что на одной из точек находились гражданские фотокорреспонденты.

    Бирюков отметил, что российских военных неоднократно записывали на видео, заставляя под угрозой оружия жаловаться на своих командиров. По его словам, условия содержания оставались тяжелыми на протяжении всего времени пребывания в плену.

    Ранее военнослужащий с позывным «Тар» раскрыл подробности истязаний, которые ему и другим пленным устраивали украинские неонацисты.

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    12 июня 2025, 17:29 • Новости дня
    Писториус исключил передачу ракет Taurus на Украину

    Министр обороны ФРГ подтвердил отказ передавать ракеты Taurus Киеву

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что передача Украине крылатых ракет Taurus не обсуждается, несмотря на переговоры в Киеве о других поставках.

    Берлин не рассматривает вариант передачи Украине ракет Taurus, передает ТАСС. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил об этом после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве.

    «Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это? Я отвечаю вам: нет!» – подчеркнул он в ходе общения с журналистами.

    Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи обсуждался план поставок немецких систем ПВО IRIS-T. По его словам, расчетный срок поставок составит три года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Германии Борис Писториус приехал в Киев для обсуждения продолжения военной помощи киевскому режиму.

    Писториус также заявил, что украинская армия получит первые немецкие дальнобойные системы через некоторое время.

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    13 июня 2025, 01:06 • Новости дня
    Депутат Чепа рассказал о «горьком послевкусии» от поездки Вучича на Украину

    Депутат Чепа признался в «горьком послевкусии» от поездки Вучича на Украину

    Депутат Чепа рассказал о «горьком послевкусии» от поездки Вучича на Украину
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Поездка президента Сербии Александра Вучича на саммит Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе стала проявлением многовекторности позиции, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам, замруководителя фракции СРЗП Алексей Чепа.

    По его словам, такая поездка не могла не оставить у России горького послевкусия.

    «Конечно, (поездка) оставила. Несомненно. Считаю, что этот визит, наверное, –  попытка показать «хорошее лицо» перед Западом», – передает ТАСС слова депутата.

    Чепа считает, что поездка была проявлением «многовекторности, причем, когда векторы диаметрально противоположны».

    Депутат добавил, что после подобных действий «из всего делаются определенные выводы» для российско-сербских отношений.

    Вучич, в свою очередь, отказался подписывать антироссийскую декларацию на саммите в Одессе и отверг обвинения в предательстве, подчеркнув, что Сербия не поддерживает инициативы против России.

    Напомним, Вучич посетил Украину 11 июня с однодневным визитом для участия в саммите по вопросам сотрудничества Юго-Восточной Европы. Он пообещал  продемонстрировать поддержку украинцам и восстановить «один-два» украинских города.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вучич сообщил, что стал единственным из участников саммита Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе, отказавшимся подписывать антироссийскую декларацию.

    Комментарии (10)
    13 июня 2025, 05:34 • Новости дня
    Военкор Федоров объяснил, для чего ВСУ расставляют на дорогах «дрон-светофоры»

    Военкор Федоров рассказал о «дрон-светофорах» ВСУ на дорогах СВО

    Военкор Федоров объяснил, для чего ВСУ расставляют на дорогах «дрон-светофоры»
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    ВСУ стали устанавливать вдоль дорог «дрон-светофоры», которые реагируют на наличие беспилотников в небе и сообщают, чистое оно или стоит приготовиться к атаке БПЛА, сообщил военный корреспондент Кирилл Федоров в Telegram-канале.

    «Нужны данные светофоры для раннего предупреждения водителей на логистических путях, так что теперь и «светофоры» являются легитимной целью для уничтожения», – написал военкор.

    К посту он прикрепил фото «дрон-светофора», который выглядит, как тренога с прямоугольной черной пластиной, как обычный светофор, с защитной крышей сверху и по бокам. Внизу прямоугольника надпись «Небо чистое».

    О технической начинке изобретения не известно, возможно, его нет и вся чудо-конструкция – не более, чем натянутая светоотражающая пленка, которая отражает часть неба и позволяет видеть БПЛА при наличии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на совещании по теме вооружений указал на необходимость оперативного развертывания и совершенствования войск беспилотных систем как отдельного рода войск.

    Производство отечественных беспилотников в России за год увеличилось почти втрое. В разработке беспилотников принимают участие более 600 компаний.

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    12 июня 2025, 23:15 • Новости дня
    Захарова напомнила Вадефулю, кто срывал переговоры по Украине

    Захарова пожалела Вадефуля с «бациллой Бербок» и напомнила о срывах переговоров по Украине

    Захарова напомнила Вадефулю, кто срывал переговоры по Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что «Россия не готова к переговорам, а стремится к войне», однако такие заявления скорее свидетельствуют о том, что после Бербок не проветрили как следует, и Вадефуль подцепил ту же бациллу, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат напомнила, что Германия и экс-канцлер Ангела Меркель обманули мировое сообщество, демонстрируя желание исполнять мирный план Минских соглашений на словах, а на деле стремясь накачать Киев оружием.

    «Это Британия (Джонсон) отговорил Киев от переговоров с Москвой весной 2022; это США (Байден) настояли на запрете Зеленским ведения каких-либо переговоров с Россией», – написала она в Telegram-канале.

    Ничего, добавила Захарова, мы будем восполнять провалы в памяти немецких милитаристов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны ФРГ Борис Писториус после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве объявил о планах увеличить военную помощь Украине. При этом он заявил, что передача Украине крылатых ракет Taurus не обсуждается, несмотря на переговоры в Киеве о других поставках.


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    13 июня 2025, 10:20 • Новости дня
    В курском приграничье нашли напечатанные на 3D-принтере мины ВСУ

    Саперы нашли в курском приграничье напечатанные на 3D-принтере мины ВСУ

    В курском приграничье нашли напечатанные на 3D-принтере мины ВСУ
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории приграничных с Украиной районов Курской области были обнаружены самодельные противопехотные мины необычной конструкции, замаскированные под сено.

    Об обнаружении самодельных мин сообщил командир саперного отделения с позывным Топор, передает ТАСС. По его словам, на территории курского приграничья специалисты нашли противопехотные мины, напечатанные на 3D-принтере, имеющие две чеки и внешне напоминающие зажигалку, спрятанную под сеном. Такие устройства сложно заметить без металлоискателя, поскольку они хорошо замаскированы и разбрасываются ВСУ в труднодоступных местах.

    Топор подчеркнул, что подобные самодельные взрывные устройства предназначены для террора солдат и мирного населения, так как они очень малы и практически незаметны. «Мы сейчас находимся в курском приграничье, где нашли самодельные противопехотные мины, напечатанные на 3D-принтере, с двумя чеками. Выглядит как зажигалка, замаскированная под сеном», – рассказал сапер.

    Кроме того, саперы обнаружили в районе заминированный самокат с видимыми проводами. Все найденные устройства были уничтожены специалистами.

    Во вторник в Кореневском районе Курской области двое молодых комбайнеров во время работы в поле получили серьезные травмы из-за взрыва мины.

    На освобожденной территории Курской области были найдены противотанковые мины М6, изготовленные в 1944 году в США. Кроме того, российские военные обнаружили в Курской области запрещенные мины «Лепесток».

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    13 июня 2025, 02:55 • Новости дня
    Депутат Журавлев предупредил Вучича о невозможности усидеть на двух стульях

    Tекст: Ирма Каплан

    Сербский президент Александар Вучич пообещал поддержать восстановление городов Украины и заявил о признании ее территориальной целостности, что вызвало недоумение и сожаление у зампреда комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева.

    По словам Журавлева, странно было слышать от сербского президента Вучича, который, несмотря на запреты Евросоюза, мужественно прилетал на празднование 9 Мая в Москву, слова, которые он произнес на саммита Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе. Другое дело, если бы выяснилось, что Сербия тайком поставляла Украине оружие.

    «Сейчас, оказывается, готова поддерживать мифическую украинскую территориальную целостность и даже восстанавливать украинские города. И это говорит лидер страны, которая первой пострадала от беспредела, устроенного коллективным Западом. Югославию уничтожили и растоптали, и единственные, кто тогда вступался – Россия, хоть как-то сдерживавшая кровожадные порывы НАТО»,  – заявил депутат «Газете.Ru.

    Журавлев предположил, что Запад, наверное, давит на Сербию, заставляя делать и произносить только то, что им нужно.

    «Предатели и перебежчики, которые только и делают, что ищут лучшей жизни, хуже, чем откровенные враги. Усидеть на двух стульях одновременно еще никому не удавалось, обязательно навернешься», – предупредил депутат.

    Напомним, Вучич посетил Украину 11 июня с однодневным визитом для участия в саммите по вопросам сотрудничества Юго-Восточной Европы. Он пообещал  продемонстрировать поддержку украинцам и восстановить «один-два» украинских города.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вучич сообщал, что стал единственным из участников саммита Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе, отказавшимся подписывать антироссийскую декларацию.

    При этом поездка Вучича на саммит Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе стала проявлением многовекторности позиции, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам, замруководителя фракции СРЗП Алексей Чепа.

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    12 июня 2025, 22:43 • Новости дня
    Трамп посетовал на то, как Россия и Украина разочаровали его

    Трамп признался, как Россия и Украина разочаровали его

    Трамп посетовал на то, как Россия и Украина разочаровали его
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп посетовал на то, как обе страны – и Россия, и Украина – разочаровали его тем, что до сих пор не договорились, так как по его мнению, это можно было бы давно сделать, поделился он с журналистами из пула Белого дома.

    «Я очень хорошо разбираюсь в ситуации. Я очень разочарован Россией. Но я также разочарован и Украиной, потому что, я думаю, можно было бы договориться», – сказал Трамп.

    Он с сожалением добавил, что обе стороны теряют солдат на поле боя и не только. А именно ради того, чтобы прекратилась гибель людей с обеих сторон Трамп когда-то и заявлял о своей способности разрешить украинский конфликт за 24 часа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты с возможностью нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте.

    Эти атаки дали повод российской стороне «разбомбить к чертям» Украину, заявил президент США Трамп.

    Как разбирался вместе с газетой ВЗГЛЯД журналист из Донецка Сергей Миркин,  мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые.

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    12 июня 2025, 15:31 • Новости дня
    Черногория решила готовить украинских боевиков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Черногорский парламент дал добро на участие в миссии Евросоюза в поддержку киевского режима (EUMAM Ukraine), в рамках которого планируется готовить военнослужащих ВСУ.

    За участие в миссии проголосовали 49 депутатов, трое воздержались, передает ТАСС.

    Глава минобороны Черногории Драган Крапович пояснял, что боевиков ВСУ будут готовить по направлениям химико-биологической и ядерной защиты, медицинского обеспечения, разминирования.

    Он указывал, что 24 европейских государства уже направили инструкторов и личный состав для проведения программы.

    В ноябре Евросовет принял решение о продлении мандата миссии ЕС по военной помощи Украине до ноября 2026 года.

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    13 июня 2025, 12:51 • Новости дня
    Российские войска освободили Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР
    Российские войска освободили Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе наступления были освобождены населенные пункты Яблоновка в Сумской области, Комар и Коптево в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.

    В течение недели подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили Яблоновку в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии была поражена живая сила и техника четырех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1135 военнослужащих, два танка, 14 бронемашин и 39 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ и десять складов с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Восток» в результате активных действий освободили Комар в Донецкой народной республике (ДНР).

    Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Потери противника при этом составили более 1435 военнослужащих, два танка, 17 бронемашин, 28 орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжили наступления на территории Днепропетровской области. Было освобождено Коптево, а ранее Петровское и Алексеевка в ДНР.

    Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    При этом противник потерял свыше 3660 военнослужащих, 38 бронемашин и 40 орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял свыше 1555 военнослужащих, три танка, 13 бронемашин, включая два американских бронетранспортера М113. Уничтожены 19 орудий полевой артиллерии, 17 станций РЭБ и 30 складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Зарю в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны.

    За прошедшую неделю на этом направлении потери ВСУ составили более 1175 военнослужащих, танк, три бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ, 11 складов боеприпасов и материальных средств.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны.

    При этом ВСУ потеряли свыше 610 военнослужащих, бронемашину, 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 26 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, девять складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России освободили Петровское и Алексеевку в ДНР. Ранее Южная группировка войск освободила Зарю в ДНР.

    Кроме того, российские войска освободили новые территории Днепропетровской области.

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    13 июня 2025, 07:48 • Новости дня
    Келлог рассказал о составлении базы для мирного соглашения России и Украины

    Келлог: Вашингтон объединил предложения России и Украины для мирного соглашения

    Tекст: Ирма Каплан

    Американская сторона в лице спецпосланника американского президента по Украине Кита Келлога представила совместный перечень условий, который может стать базой для будущего мирного соглашения между Россией и Украиной.

    «Мы считаем, что это ваш (России и Украины) окончательный вариант. Мы взяли украинский перечень условий. Затем получили российский перечень условий, который они назвали меморандумом. Мы свели их вместе. И мы сказали: «Хорошо, как можно объединить эти два документа, чтобы достичь окончательного варианта?» – передает ТАСС слова Келлога из речи в Брюсселе на форуме Германского фонда Маршалла (признан нежелательной в России организацией).

    По слова спецпредставителя Трампа по Украине, с нынешним вариантом базы под мирное соглашение американская сторона ощущает себя «вполне комфортно».

    «Мы знаем, как может выглядеть конечный результат, как он должен выглядеть, если мы сможем достичь этой отметки. Мы считаем его выигрышным. Выигрышным –   значит он достичь мирного соглашения», – добавил Келлог.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп посетовал на то, как обе страны – и Россия, и Украина – разочаровали его тем, что до сих пор не договорились, так как по его мнению, это можно было бы давно сделать.

    Как разбирался вместе с газетой ВЗГЛЯД журналист из Донецка Сергей Миркин, мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые.

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    12 июня 2025, 15:11 • Новости дня
    Опубликовано видео с вернувшимися с Украины российскими пленными

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Видеозапись, на которой запечатлена новая группа освобожденных из украинского плена российских военнослужащих, опубликована Минобороны.

    На видео запечатлены несколько десятков военных перед автобусами с российскими флагами, они скандируют «Россия».

    Видео опубликовано в Telegram-канале ТАСС.

    Ранее Минобороны сообщило, что третья группа российских военнослужащих, освобожденных в рамках обмена с Киевом по договоренностям в Стамбуле, проходит лечение и реабилитацию в Белоруссии.

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    12 июня 2025, 17:50 • Новости дня
    Писториус объявил о планах выделить 1,9 млрд евро на помощь Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве объявил о планах увеличить военную помощь Украине.

    По его словам, Германия изначально планировала направить 4 млрд евро на поддержку Киева, однако эта сумма была увеличена до 7 млрд евро в течение последних месяцев, передает ТАСС.

    Писториус подчеркнул, что Берлин рассматривает возможность выделения еще 1,9 млрд евро, добавив, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

    Напомним, в четверг глава немецкого министерства обороны Борис Писториус приехал в украинскую столицу, чтобы обсудить дальнейшую помощь Киеву.

    В марте бюджетный комитет Бундестага утвердил запрос Минфина Германии на дополнительную военную помощь Украине.

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