На стройке в Москве нашли снаряды времен Великой Отечественной

Свыше 150 снарядов времен Великой Отечественной войны нашли во время строительства жилого комплекса на севере столицы.

«При проведении земляных работ на территории строящегося жилого комплекса на Ленинградском шоссе обнаружены 152 взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны», – сообщил представитель экстренных служб Москвы РИА «Новости».

Находка была обнаружена в воскресенье на стройке возле дома №60 на Ленинградском шоссе, в районе станции метро «Водный стадион». После этого саперы вывезли все боеприпасы на полигон в Подмосковье и утилизировали.

Уточняется, что среди найденных боеприпасов было 96 снарядов калибра 45 мм, 55 снарядов калибра 37 мм и одна ручная осколочная граната.

Ранее боевой снаряд был обнаружен возле спортивной школы на западе Москвы.