Боевой снаряд найден возле школы в Москве

Возле спортшколы на западе Москвы нашли боевой снаряд времен Великой Отечественной войны, из-за чего были эвакуированы дети и преподаватели школы.

«Около здания школы по адресу: ул. Удальцова, 67, обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны», – сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Всего было эвакуировано 190 детей и 30 преподавателей школы. Известно, что детей распустили по домам.

Ранее в центре Калининграда обезвредили крупнокалиберный снаряд.