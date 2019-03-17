В центре Калининграда обезвредили крупнокалиберный снаряд

Военные разминировали 152-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны в центре Калининграда, сообщает Балтийский флот.

Снаряд нашли во время строительных работ на улице Александра Невского. Военнослужащие Балтфлота вывезли боеприпас на полигон и уничтожили методом подрыва, передает «Интерфакс».