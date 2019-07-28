У авиарегулятора США не оказалось всех данных о работе ряда систем Boeing 737 MAX

Американское федеральное авиационное управление (ФАУ), которое отвечает за сертификацию используемых в США авиалайнеров, не имело полной информации о некоторых системах самолетов Boeing 737 MAX, сообщают местные СМИ.

Источники из числа бывших и действующих сотрудников ФАУ и компании Boeing сообщили, что в отношении Boeing 737 MAX не были выполнены считающиеся обязательными в других случаях проверки, передает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Так, представители регулирующего органа в течение долгого времени крайне снисходительно относились к надзору за работой компании. Некоторые из руководителей ФАУ неоднократно отвергали предложения своих подчиненных относительно того, чтобы обязать Boeing принять дополнительные меры безопасности.

Сообщается, что вскоре после катастрофы самолета Boeing 737 MAX 8 компании Lion Air в Индонезии в октябре 2018 года, при которой погибли 189 человек, эксперты ФАУ попытались проверить данные об имеющейся в лайнерах этого типа системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System – «Система улучшения характеристик маневренности»).

Выяснилось, что ФАУ почти не собирало информацию о ней и не проводило ее независимых проверок на стадии сертификации.

В марте 2019 года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту самолетов перед тем, как они разбились, был сбой в работе системы MCAS.

По словам источников, на ранней стадии разработки MCAS надзор за этим процессом было поручено осуществлять двум неопытным сотрудникам ФАУ. Позднее регулятор в значительной степени отстранился от проверок данной системы: представители ФАУ не требовали от компании предоставления информации даже о тех доработках MCAS, которые могли сделать ее потенциально опасной.

Отмечается, что такая ситуация сложилась во многом из-за усилий, предпринимаемых в конгрессе США лоббистами, которые представляют интересы Boeing и других фирм.

Они, в частности, утверждали, что ослабление контроля над отраслью позволит американским компаниям быть более конкурентоспособными.

В публикации указывается, что такой подход также позволял ФАУ выполнять больший объем работы меньшими силами.

Ранее компания Boeing не исключила временного отказа от производства 737 МАХ. Там также заявляли о гигантских убытках.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о проблемах, которые начались у компании после двух авиакатастроф 737 MАX.

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