Boeing заявил о гигантских убытках

Убыток компании Boeing во втором квартале 2019 года составил 2,94 млрд долларов против чистой прибыли в 2,2 млрд долларов.

В компании считают, что убыток связан с крупными списаниями из-за приостановки полетов самолетов модели 737 MAX, сообщает «Интерфакс».

Квартальная выручка Boeing упала на 35%, до 15,75 млрд долларов. Отмечается, что расходы на выплаты компенсаций после приостановки полетов 737 MAX сократили квартальную выручку компании на 5,6 млрд долларов, а чистую прибыль – на 8,74 млрд долларов.

Также стало известно, что выручка подразделения коммерческих самолетов за второй квартал упала на 66%, до 4,72 млрд долларов, а поставки самолетов Boeing сократились на 54%, до 90 единиц. В итоге подразделение зафиксировало убыток в размере 4,95 млрд долларов.

Однако в компании отказались давать прогноз на весь 2019 год, отметив «неопределенность в отношении времени и условий допуска к эксплуатации самолетов 737 MAX».

Напомним, полеты Boeing 737 MАX запретили весной после двух авиакатастроф, в которых погибли более 300 человек. Самолеты разбились в Эфиопии и Индонезии.

Газета ВЗГЛЯД писала, что еще одну авиакатастрофу Boeing может не пережить.

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