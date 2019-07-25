Boeing не исключила временного отказа от производства 737 МАХ

Компания Boeing может пойти на временную остановку производства самолетов 737 MAX, заявил ее глава Денис Мюлленберг.

Он не исключил, что компания будет вынуждена снизить уровень производства или пойти на другие меры, включая приостановку производства, передает РИА «Новости».

Напомним, компания заявила о гигантских убытках.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о проблемах, которые начались у компании после двух авиакатастроф 737 MАX.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД