Скульптуру малыша-хомлина установили в Калининграде

Третья уличная минискульптура домового-хомлина появилась на набережной исторического флота возле музея Мирового океана в Калининграде.

«Этой ночью мы установили фигурку внучка наших хомлинов на набережной, его можно найти у носа корабля «Витязь», он сидит в «бумажном» кораблике. На наш взгляд, это получилось очень символично. Уже сейчас интерес к нему огромный, нам приходится дежурить и просить гостей близко не подходить к окрашенному парапету», – рассказала инициатор проекта Наталия Шевченко РИА «Новости».

Музей Мирового океана на своей странице в Facebook сообщил, что у хомлина пока нет имени, поэтому свои варианты могут предложить все желающие.

В 2018 году в Калининграде уже были установлены две миниатюрные 15-сантиметровые бронзовые фигурки. Одна из них украшает исторический мост у Кафедрального собора, вторая – Музей янтаря.

Авторы планируют «расселить» остальных членов семьи хомлинов до конца этого года в городе так, чтобы туристы могли ходить от одного туристического объекта, где установлена фигурка, к другому.

Напомним, в марте архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим направил письмо губернатору области с заявлением о том, что подобные скульптуры популяризируют неоязычество. После этого один из местных жителей повесил на скульптуру бусы с крестиком, а в соцсетях запустили флешмоб с хэштегом #нетрогайтехомлинов.

Из-за скандала организаторы проекта остановили установку минискульптур хомлинов. Однако позднее было заявлено, что конфликт с представителями РПЦ из-за установки фигурок сказочных героев исчерпан.