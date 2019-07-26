Судовладелец Nika Spirit попытается вернуть танкер в Россию

Глава компании Altomar Shipping, танкер которой задержали на Украине, решает вопрос возвращения судна в Россию, сообщил представитель компании.

«Он (руководитель) будет на следующей неделе. Он сейчас там, решает вопросы с судном», – рассказали РИА «Новости» в компании, отвечая на вопрос о возвращении танкера в Россию.

В четверг Служба безопасности Украины заявила о задержании в порту Измаил в Одесской области российского танкера Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. В Госдуме задержание российского танкера назвали пиратством.

На ваш взгляд В связи с задержанием танкера Nеyma в порту Измаила, должна ли Россия запретить кораблям под флагом РФ заходить в украинские порты? Да

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Позже сотрудники СБУ выяснили, что моряки устроились на работу на судне после событий в Керченском проливе, поэтому не могут нести за них ответственности. После этого экипаж был освобожден. Между тем, в Совфеде отметили, что освобождение моряков не исчерпает инцидент.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что захват российского танкера грозит Украине большими проблемами.