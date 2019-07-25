В Совфеде потребовали от Украины незамедлительного возвращения танкера

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что освобождение моряков с задержанного на Украине российского судна не исчерпает инцидент.

«Пусть Киев не рассчитывает, что освобождение российских моряков задержанного в Измаиле танкера исчерпает инцидент. Мы требуем незамедлительного возвращения танкера. Должны обязательно последовать и официальные извинения украинских властей. Но и в этом случае осадок, как говорится, останется», – написал Клинцевич в Facebook.

Он отметил, что задержанием российского судна «Киев сам себе создал новые проблемы и серьезно осложнил решение старых».

Клинцевич выразил уверенность, что СБУ освободила моряков только благодаря «очень жесткой реакции со стороны МИД РФ и российских парламентариев».

«Неужели в Киеве понимают только такой язык?», – заключил он.

Ранее Клинцевич в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что задержание российского танкера – провокация, навязанная Украине извне.

Напомним, Служба безопасности Украины заявила о задержании в порту Измаил в Одесской области российского танкера Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. В Госдуме задержание российского танкера назвали пиратством.

Однако позже сотрудники СБУ выяснили, что моряки устроились на работу на судне после событий в Керченском проливе, поэтому не могут нести за них ответственности. После этого экипаж был освобожден.

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова сообщила, что Экипаж российского танкера пересек границу с Молдавией, откуда он отправится домой.

Газета ВЗГЛЯД писала, что захват российского танкера грозит Украине большими проблемами.