Задержаны экс-глава астраханского правительства и и.о. министра финансов региона

Бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов задержаны в пятницу утром, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Султанов и Шведов задержаны», - сказал источник ТАСС, не уточнив деталей.

Он также сообщил, что правоохранители пришли с обысками в министерство финансов Астраханской области.