Курс евро опустился ниже 70 рублей

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 70 рублей впервые с 12 марта 2018 года, следует из данных торгов.

Курс евро к рублю снизился на 0,76% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,96 рублей, передает ТАСС.

В последний раз курс евро находился на отметке ниже 70 рублей 12 марта 2018 года.

Ранее в четверг сообщалось, что курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 13 копеек – 63,17 рубля, курс евро снизился на 18 копеек – до 70,31 рубля.