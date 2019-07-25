Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 13 копеек – 63,17 рубля, курс евро снизился на 18 копеек – до 70,31 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 63,38 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД