Портал Risovach удалил оскорбительное изображение флага России

Портал risovach.ru по требованию Роскомнадзора удалил оскорбительное изображение российского флага, сообщает пресс-служба ведомства.

«После уведомления службы администрация интернет-портала risovach ограничила доступ к странице с изображением, оскорбляющим государственные символы России. Изображение содержало нецензурное описание флага России и оскорбления в адрес российских граждан», – говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что соответствующая ссылка исключена из единого реестра запрещенной информации, поскольку компания выполнила требования Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор направил администрации интернет-портала Risovach требование об удалении оскорбительного изображения российского флага.

Напомним, во вторник Facebook по требованию Роскомнадзора удалил изображение с нацистскими символами на гербе России. До этого Twitter по требованию Роскомнадзора также удалил нецензурное сообщение с оскорблением жителей России.

Кроме того, требование Роскомнадзора выполнил Instagram, удалив изображение, оскорбляющее государственный флаг России. А видеохостинг YouTube заблокировал ряд роликов с оскорблением герба России.