Роскомнадзор потребовал от портала Risovach удалить оскорбительное изображение флага России

Роскомнадзор направил администрации интернет-портала Risovach требование об удалении оскорбительного изображения российского флага.

«В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ об ограничении доступа к иллюстрации на странице развлекательного интернет-портала risovach.ru», – говорится в сообщении ведомства.

Там же отмечается, что заблокированное изображение содержит нецензурное описание флага России и оскорбления в адрес российских граждан.

В адрес администрации сайта уже направлено уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации. «Портал должен удалить изображение, оскорбляющее государственные символы и народ России», – добавили в ведомстве.

Напомним, во вторник Facebook по требованию Роскомнадзора удалила изображение с нацистскими символами на гербе России. До этого Twitter по требованию Роскомнадзора также удалил нецензурное сообщение с оскорблением жителей России.

Кроме того, требование Роскомнадзора выполнил Instagram, удалив изображение, оскорбляющее государственный флаг России. А видеохостинг YouTube заблокировал ряд роликов с оскорблением герба России.