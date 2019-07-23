Facebook удалил изображение с нацистской символикой на гербе России

Соцсеть Facebook по требованию Роскомнадзора удалила изображение с нацистскими символами на гербе России, сообщила пресс-служба ведомства.

«В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры России ограничить доступ к изображению в социальной сети Facebook, оскорбляющему государственные символы нашей страны. На картинке были изображены нацистские символы на фоне государственного герба РФ и в слове «Россия», – сообщается на сайте Роскомнадзора.

Отмечается, что соответствующая ссылка исключена из единого реестра запрещенной информации, поскольку компания выполнила требования Генпрокуратуры.

Ранее Twitter по требованию Роскомнадзора удалил нецензурное сообщение с оскорблением жителей России.

Также требование Роскомнадзора выполнил Instagram. Соцсеть удалила изображение, оскорбляющее государственный флаг России.

До этого от Facebook потребовали удалить картинку, на которой изображена свастика на фоне государственного герба России.

А американский видеохостинг YouTube заблокировал ряд роликов с оскорблением герба России после уведомления Роскомнадзора.