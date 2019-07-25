Украина провела новые испытания ракеты «Ольха»

На Украине прошел очередной этап испытаний ракетных комплексов «Ольха» с повышенной дальностью действия, сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

Уточняется, что испытания проводились в Одесской области. «Стрельбы прошли успешно», – передает ТАСС сообщение СНБОУ.

Ожидается, что комплексы «Ольха» и их модификации поступят в Вооруженные силы Украины до конца этого года.

«Ольха», утверждают в СНБО, способна поражать цели на расстоянии 130 километров.

Украина регулярно отчитывается о своих военных разработках, которые при ближайшем рассмотрении не выдерживают критики, оказываясь зачастую не самой удачной модернизацией советского вооружения.

Газета ВЗГЛЯД писала о ракете «Ольха», которая является аналогом заряда к старой советской РСЗО «Смерч», а также подробно рассказывала о провале украинских военных разработок.