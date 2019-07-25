Савицкая объяснила, почему в России мало женщин-космонавтов

Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза, зампред комитета Госдумы по обороне Светлана Савицкая сказала, чем объясняется небольшое число женщин в российском отряде космонавтов.

По ее словам, это связано с отсутствием жесткой команды руководства набрать девушек. «Команды жесткой нет набрать женщин, поэтому опять набор идет и отсеивают, не стесняясь в разговорах говорить, что женщин им не надо», – сказала Савицкая в интервью ТАСС.

Депутат отметила, что женщины в основном отсеиваются на медицинском этапе, поскольку во время него «всегда можно найти повод, чтобы человека не пропустить, особенно если психологи начнут писать».

По ее словам, такая ситуация наблюдалась и в советское время. «Когда мы готовились вместе с Ирой Прониной (советский космонавт, одна из дублеров Савицкой – прим. ВЗГЛЯД), нас дважды выгоняли с подготовки происками ВВС, потому что какая-нибудь бумажка была не оформлена, какого-то приказа не было», – рассказала космонавт. Она добавила, что в их защиту выступил Валентин Глушко, бывший на тот момент генконструктором НПО «Энергия» (нынешняя РКК «Энергия»).

Савицкая убеждена, что женщин в отряде не будет больше, «пока начальство не стукнет большим кулаком».

Депутат также заявила, что исследования Луны можно проводить без строительства постоянных поселений на естественном спутнике Земли. «С точки зрения обороны это не нужно. Кто-то начинает рассказывать, что мы с Луны будем стрелять, но это глупости», – отметила Савицкая.

По словам космонавта, полезным полет к Луне будет в том случае, если он «позволит получить дополнительный опыт управления полетами».

На ваш взгляд За природные ресурсы Луны начинается ожесточенная борьба . Должна ли Россия финансировать собственный лунный проект? Да

Нет



Она считает, что человечеству нужно изучать планеты, в том числе Марс, Венеру, несмотря на то, что там сложные атмосферные условия. Высадка человека на других планетах, убеждена Савицкая, будет колоссальным прорывом.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что не стоит принимать участие в лунной гонке с США.

Журнал Time «исключил» Россию из лунной гонки.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, сможет ли Россия составить конкуренцию в лунной программе Китаю и США.