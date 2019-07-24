Путин: Главы регионов не должны уклоняться от ответственности за ликвидацию ЧП

Президент России Владимир Путин заявил, что первые лица российских регионов не должны уклоняться от ответственности за ликвидацию ЧП.

«Первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности за решение подобных задач», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

«Нужно взять под дополнительный контроль гидротехнические сооружения и совершенствовать нормативную базу, не допускающую строительство в подтопляемых районах и опасных с этой точки зрения», – заявил глава государства на совещании с членами правительства, говоря о ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, передает ТАСС.

«Есть еще один вопрос, на который я попрошу обратить внимание – надо проработать с нашими компаниями, это же тот же Тулун, это моногород. Нужно посмотреть, что можно сделать и что нужно сделать для того, чтобы обеспечить регион современными рабочими местами», – отметил глава государства.

Также Путин спросил, кто на данный момент руководит комиссией по ликвидации последствий паводка.

Вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что пока формально ее возглавляет председатель областного правительства. «Это неправильно, это даже странновато», – отреагировал российский лидер.

Президент посетил иркутский город Тулун на прошлой неделе.

Он пообщался с местными жителями и провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Глава государства приезжал в пострадавший регион во второй раз и обещал в скором времени снова его посетить, чтобы проинспектировать ход восстановительных работ.

Напомним, в воскресенье Иркутские власти пообещали сдержать рост цен на жилье после паводка.