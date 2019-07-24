В Японии анонсировали визит Медведева на Южные Курилы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в августе может посетить остров Итуруп, сообщили японские СМИ.

О визите российского премьера на Итуруп сообщило в среду японское агентство Киодо со сслыкой на дипломатический источник. При этом о целях визита не сообщается передает ТАСС.

Медведев посещал Итуруп четыре года назад.

В августе 2015 года глава МИД Японии Фумио Кисида вызвал посла России в Японии Евгения Афанасьева, чтобы вручить ему официальный протест в связи с визитом Медведева на остров Итуруп.

Премьер-министр Дмитрий Медведев тогда прибыл на Курилы, чтобы посетить всероссийский молодежный образовательный форум «Итуруп». Медведев заявлял, что Россия рассчитывает на дружбу с Японией, но отношения государств не должны быть связаны с Курильским островами, которые входят в состав России.

После чего в МИД заявили, что Токио продолжает оспаривать общепризнанные итоги Второй мировой войны.

Напомним, Дмитрий Рогозин рекомендовал переживающим из-за поездки российского премьера Дмитрия Медведева на Курильские острова японцам сделать харакири.

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