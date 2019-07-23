Warner Bros анонсировала фильм о советском «Супермене»

Компания Warner Bros на фестивале Comic-Con International, проходящем в Сан-Диего, объявила о предстоящем выходе экранизации комикса «Супермен: красный сын».

О работе над анимацией рассказал Гэри Миреану во время премьеры еще одной адаптации Warner Bros «Бэтмен: тихо», сообщает CBR.

Планируется, что экранизация истории о супермене выйдет весной 2020 года. Пока неизвестно, кто участвует в работе над фильмом. Действие «Супермен: красный сын» развивается в альтернативной вселенной в СССР.

Кроме того, Миреану рассказал также о работе над сиквелом фильма «Темная лига справедливости», а также выходе оригинальной истории «Супермен: Человек завтрашнего дня», оба фильма выйдут в 2020 году.

Ранее сообщалось, что роль Бэтмена в новой экранизации комиксов DC о супергерое, досталась актеру Роберту Паттинсону.