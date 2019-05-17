Назван главный претендент на роль Бэтмена

Актер Роберт Паттинсон ведет переговоры с Warner Bros. по поводу главной роли в фильме по комиксам DC «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза.

На сегодня актер является главным претендентом на главную роль, передает ТАСС со ссылкой на Variety.

«Паттинсон – главный претендент [на роль Бэтмена]», – пишет издание.

Увидеть 32-летнего Паттинсона в роли супергероя на большом экране можно будет через год: премьера намечена на июль 2021-го.

Подготовка к съемкам должна начаться уже этим летом. Официальная дата начала работы над новым фильмом Мэтта Ривза еще не названа.

Роберт Паттинсон известен по вампирской саге «Сумерки», а также по фильмам «Воды слонам!», «Космополис», «Высшее общество» и другим.