Около 30 тыс. жителей ДНР и ЛНР подали заявки на получение российского гражданства

К настоящему моменту 7 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик уже получили российские паспорта, а еще 30 тыс. жителей подали заявки на получение гражданства России в упрощенном порядке, рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«На сегодняшний день порядка 7 тыс. паспорта получили, 30 тыс. ждут решения», – цитирует ТАСС губернатора Ростовской области.

В то же время, согласно информации заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, за месяц российские паспорта получили свыше 10 тыс. жителей ДНР и ЛНР.

Напомним, после протестов Украины в связи с решением президента России Владимира Путина о выдаче российских паспортов по упрощенной системе всем жителям Донбасса в Совфеде заявили, что Москва ответит на все возможные санкции со стороны Киева.