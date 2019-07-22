Россия ответит на возможные санкции Киева за выдачу паспортов жителям Донбасса

Москва ответит на возможные санкции со стороны Киева за выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

«Продолжим выдавать паспорта. Это суверенное право России и добровольное желание граждан ДНР и ЛНР. Никаких других промежуточных решений эта процедура не предполагает», – отметил Морозов, передает РИА «Новости».

По его словам, для жителей Донбасса это возможность получить защиту и социальную поддержку, которой они лишены в собственном государстве.

«А санкции – дело пустое. Ответим», – добавил политик.

Ранее стало известно, что украинские власти планируют принять ряд мер, чтобы помешать выдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик.

На прошлой неделе МИД Украины выразил протест в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа об упрощенном порядке получения российского гражданства для всех жителей Донбасса.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли быть гражданином России и Украины одновременно.

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