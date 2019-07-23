Вторая проверка системы электронного голосования стартовала в Москве

Началась вторая проверка системы электронного голосования, которую применят на запланированных на сентябрь выборах в Мосгордуму.

Тестовое голосование началось в 08.00 и продлится до 20.00, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Задача проверки – выявить возможные технические нюансы, ошибки и убедиться, что предлагаемый интерфейс максимально удобен и понятен пользователям. При возникновении проблем и вопросов участники голосования смогут обратиться в службу поддержки по электронной почте: support-vybory@mos.ru.

Для участия в тестировании необходимо было подать заявку на портале mos.ru с 18 по 22 июля. Участие в тестировании принимают москвичи старше 18 лет, у которых есть личный кабинет на портале mos.ru. В нем должны быть указаны паспортные данные, адрес, СНИЛС и номер мобильного телефона. Во время тестирования горожанам предстоит ответить на один вопрос: «Как Вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?».

Сегодняшняя проверка – уже вторая. Первое тестирование состоялось 11 июля. Студенты 93 столичных вузов опробовали систему на выборах лучшего председателя студенческого совета города. По итогам были выявлены технические недочеты сетевой связности. Их устранением занялись специалисты. Также систему проверяют на прочность программисты и специалисты по информационной безопасности.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, был прекращен 6 июля. Каждому кандидату было необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.

На выборах в Мосгордуму будет проведен эксперимент по электронному голосованию в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное).

Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования, создан при общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.