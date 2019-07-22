Эксперт: Отличить настоящую питьевую воду от поддельной - невозможно

Рядовой гражданин не почувствует разницу между оригинальной питьевой водой и фальсификатом, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что более 25% продаваемой в России питьевой воды является подделкой, а в некоторых регионах эта цифра доходит до 80%.

«Потребитель вообще ничего не заметит. Если только в воду умышленно не подмешивают вредные вещества, но это уже теракт. Подделку можно минерализовать до степени любого источника. Химический состав написан на этикетке, достаточно воспроизвести его, чтобы вода по вкусу напоминала оригинальную. Зачем возить воду с Кавказа или из зарубежья, если ее можно налить в Подмосковье из-под крана?», - считает Шапкин.

Он отметил, что рынок потребительских товаров никто не контролирует, поэтому на прилавках полно подделок. В России за контрафакт предусмотрена уголовная ответственность, «поэтому этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы», считает Шапкин.

Сергей Чемезов, назвав цифры по фальсификату, пытался тем сам обосновать идею о маркировке питьевой воды. Ранее подобную практику в России ввели в отношении молочной продукции.