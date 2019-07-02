Названы сроки эксперимента по маркировке молочной продукции

Эксперимент по маркировке готовой молочной продукции стартует в России 15 июля 2019 года и продлится до 29 февраля 2020 года.

Соответствующее постановление российского правительства опубликовано на сайте кабинета министров.

«Провести с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года на территории РФ эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции...», – говорится в документе.

Планируется маркировать молоко, сливки, сгущенные и несгущенные, пахту, йогурты, кефир, молочную сыворотку, сливочное масло, сыры и творог, мороженое и другие продукты.

Отмечается, что в эксперименте будут участвовать производители, импортеры отдельных видов молочной продукции, организации оптовой и розничной торговли, сферы питания.

Пилотный проект нацелен на противодействия незаконному ввозу молочной продукции, ее производству и обороту.

Ранее газете ВЗГЛЯД рассказали о минусах новых правил продажи молочной продукции.

Напомним, в России изменились правила продажи молочной продукции. С 1 июля продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться.

Специалисты Роскачества проверили, как производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров выполняют требования нового регламента.