Роскачество проверило честность производителей молочной продукции

Специалисты Роскачества проверили, как производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров выполняют требования нового регламента.

«Новые правила подразумевают, что, например, сметана, которая содержит в составе растительные жиры, будет называться «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны». «Сметанкой» на этикетке такой продукт больше называть нельзя – это расценивается как целенаправленное введение потребителя в заблуждение», – отметила замруководителя Роскачества Елена Саратцева.

Эксперты Роскачества изучили 535 упаковок молочных продуктов и нашли нарушения в категории плавленых сыров, глазированных сырков и сливочного масла.

В итоге ведомство отметило, что доля продукции с нарушениями в маркировки относительно невысока (около 1%). Во время проверки также выяснилось, что ряд производителей решили «уйти» из сегмента молочной, начав выпускать различные десерты и суфле, так как доля растительных жиров в них может составлять до 100%, тогда как в молокосодержащей – не более 50%.

В Роскачестве также заметили, что молокосодержащие продукты оказались в менее выигрышной позиции из-за устрашающих названий, однако состав их – более благородный по сравнению с жировыми десертами.

В ведомстве рассказали, что участники рынка предлагают сделать продукты, содержащие хотя бы сколько-нибудь растительных жиров, сделать объектом общего пищевого регламента, что позволит коротко написать название на этикетке.

Ранее сообщалось, что специалисты Роскачества провели исследование плавленого сыра и обнаружили образцы-фальсификаты.