Роскачество нашло в плавленом сыре кишечную палочку

Специалисты Роскачества провели исследование плавленого сыра и обнаружили образцы-фальсификаты.

«По итогам исследования обнулен рейтинг четырех сыров. Среди них три – за фальсификацию растительными жирами: это «Витако», «Невский», «Алдес». Четвертый – это плавленый сыр под торговой маркой «Полевское»: в нем обнаружены ДНК сои (наличие которой не указано в маркировке) и БГКП (кишечная палочка)», – сообщает Роскачество.

Специалисты исследовали продукцию, произведенную в Москве и Московской области, в Алтайском крае, Омской и Свердловской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Белгородской, Рязанской и Калининградской областях, а также в Белоруссии.

По итогам испытаний самую высокую оценку – 4,57 балла – получила торговая марка «Б. Ю. Александров». В десятку также попали – «Веселый молочник» (4,5), Hochland (4,495), «Авида» (4,435), «Сыробогатов» (4,395), Viola (4,38), «Переяславль» (4,365), «Ласковое лето» (4,305), President (4,22), «Карат» (4,21).

В Роскачестве уточнили, что в ходе исследования не были обнаружены синтетические красители, не выявлено отклонений по массе нетто – этикеткам в этом случае можно верить, но есть несоответствия по массовой доле жира у 16 товаров.

Ранее Роскачество по просьбам потребителей проверило кефир.