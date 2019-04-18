Роскачество проверило кефир

Специалисты Роскачества исследовали 11 марок кефира от производителей из разных регионов России; проверка была проведена по просьбам потребителей.

Для тестирования эксперты взяли кефир, произведенный в Вологодской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, а также в Чувашской Республике, Республике Башкортостан и Санкт-Петербурге, передает «Экономика сегодня».

Напиток проверили по 35 параметрам качества и безопасности. В частности, продукт исследовали на наличие тяжелых металлов, бактерий группы кишечной палочки и токсинов плесневых грибов, на количество белка, качество молока и закваски, наличие антибиотиков.

Отмечается, что эксперты не обнаружили серьезных нарушений, которые могли бы оказать вред здоровью потребителей, однако по некоторым показателям не все торговые марки удостоились похвалы.

Выяснилось, что обязательным требованиям законодательства и повышенным требованиям стандарта Роскачества полностью соответствует кефир трех торговых марок: «Молочная благодать» (Свердловская область), «Ярмолпрод» (Ярославская область) и «Свитлогорье» из Республики Чувашия. Они получили по пять баллов из пяти возможных.

Отстали от лидеров «Бежин луг» и «Веселый молочник» (4,89 балла), а также – «Дмитрогорский продукт» (4,82 балла). По четыре балла получили «Амка», «Белое облако», «Волжские просторы», «Из Вологоды».

На последнем месте оказался кефир из Петербурга от торговой марки «Пискаревский» – он набрал лишь 2,5 балла

Ранее в Роскачестве рассказали о том, на что обратить внимание при покупке кефира.