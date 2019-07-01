Названы минусы новых правил продажи молочной продукции

«Эта предпосылка к манипуляции ценами – при том, что половина производителей продолжит подделывать молочную продукцию», – заявил газете ВЗГЛЯД сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин. Так он прокомментировал новость о появлении новых правил продажи молочной продукции, согласно которым продукция без заменителей молочного жира будет выделяться маркировкой.

Егармин подчеркнул: после «наведения порядка», на рынке появятся предпосылки для манипуляций ценами. «При том, что качество продукции останется практически на том же уровне, цены на молочную продукцию, якобы не содержащую растительных жиров, могут возрасти»,– считает собеседник.

При том ассортименте, который сейчас есть, потребителю очень сложно сориентироваться, что является молочным продукцией, а что – питательным раствором с применением нетрадиционных компонентов. Данная инициатива поможет определиться, что приобретать, но проблему фальсификации «молочки» она все равно не решит, уверен Егармин.

«Половина производителей продолжит скрывать информацию о реальном составе молочных изделий. И на вопрос, что делать с ними, ответа пока нет», – констатировал эксперт.

Огромное количество производителей молочки обманывают потребителя: либо не указывают на этикетке состав продукта, либо подмешивают в состав нетрадиционные ингредиенты, пояснил Егармин.

«Что такое молоко? Это взяли корову, подоили и сказали нам: можно пить. В нашем понимании, это – молоко, но на практике все происходит иначе: корову подоили, откачали молочный жир, потому, что для других экономических целей он более интересен, добавили растительный или животный. Ну а чтобы молоко было погуще, добавили в него сухое молоко», – рассказал собеседник.

Подавляющее большинство продуктов, особенно творог и масло, традиционно содержащие большую долю молочного жира, содержат эти добавочные ингредиенты. Между тем, покупая такие суррогаты продуктов, широкие слои населения подвергают свою жизнь и здоровье опасности, уверен эксперт.

«В сыр добавляют и крахмал, и связывающие вещества, разве что пластилин там не находили, а вот гипс в молоке уже находили. Почитав состав йогурта, хочется разбудить Менделеева, чтобы он встал и удивился, ведь там почти вся таблица! У нас уже есть поколение детей, выросших на этой дряни. Это дети с резистентностью к антибиотикам, которые добавляются в молочные продукты», – посетовал Егармин.

Пока директоров предприятий и технологов не будут наказывать, как субъектов, причиняющих вред здоровью граждан, это будет продолжаться, уверен собеседник.

«При массовой фальсификации у нас не выявлено ни одного негодяя, который понес бы за это ответственность. Хотя по сути таковым человеком является руководитель предприятия, которое делает продуктовые суррогаты», – считает Егармин.

Если привлечь предприятие к административной ответственности, то заплатить 500 тыс. штрафа будет для него незначительным ущербом, но с другой стороны, суррогаты производятся не сами – их санкционируют, делают для них технологические карты, которые утверждаются директором предприятия и инженером-технологом, заметил эксперт.

«За стол садятся конкретные дядьки и тетки и решают, чего сколько и куда добавить. Эта группа лиц, заранее придумывающая преступный умысел, и пока мы не дойдем до осознания этого процесса, ничего не изменится», – полагает эксперт.

Напомним, в России изменились правила продажи молочной продукции. С 1 июля продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее специалисты Роскачества проверили, как производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров выполняют требования нового регламента.