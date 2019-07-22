Как минимум четверть продаваемой в России питьевой воды оказалась подделкой

Более 25% продаваемой в России питьевой воды является подделкой, в некоторых регионах эта цифра доходит до 80%, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Процент фальсификата составляет от 25 до 30%, это в среднем по России, а в некоторых регионах и до 80%», – передает РИА «Новости» слова Чемезова, в ходе годового отчета президенту России Владимиру Путину.

Он добавил, что для решения этой проблемы нужно как можно скорее приступить к маркировке воды.

«Я думаю, что к концу года мы завершим работу по маркировке молочной продукции, я Вам уже докладывал об этом. Мы всю работу совместно с Минсельхозом завершаем, и к концу года уже запустим маркировку. Потому что у нас сегодня продукции очень много продается непонятно какой», – передает ТАСС слова Чемезова.

Ранее газете ВЗГЛЯД рассказали о минусах новых правил продажи молочной продукции.

Напомним, в России изменились правила продажи молочной продукции. С 1 июля продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться.

Специалисты Роскачества проверили, как производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров выполняют требования нового регламента.

Напомним, в начале июля сообщалось, что эксперимент по маркировке готовой молочной продукции стартует в России 15 июля 2019 года и продлится до 29 февраля 2020 года.