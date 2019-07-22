Лукашенко призвал ЕС оказать «всяческое содействие» для стабилизации ситуации на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой представительства Евросоюза в республике Андреа Викторин призвал ЕС оказать «всяческое содействие» для стабилизации ситуации на Украине.

«У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда – Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ, и все то, что сегодня происходит на Украине, этот народ того не заслужил», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».

По его словам, несмотря на проведение президентских и парламентских выборов, на Украине до сих пор не решен «вопрос власти». «В свое время Европейский союз дал много обнадеживающих сигналов этой братской для нас стране и братскому для нас народу. Я бы вас очень просил оказать всяческое содействие стабилизации ситуации на Украине», – заявил белорусский лидер.

Лукашенко считает, что ЕС несет полную ответственность за происходящие на Украине события, ведь он в свое время предложил ей альтернативу – пойти на сближение с Европой. «Европейский союз сказал А, должен сказать Б, если говорить откровенно. Надо помочь украинскому народу», – добавил белорусский лидер.

Он добавил, что рассчитывает на это не только потому, что лично сопереживает украинскому народу. «Дело в том, что эта проблема наша с вами – мы, украинцы и вы живем в одном регионе. Этот нарыв, эту головную боль для Европейского союза надо как можно быстрее устранить. Поэтому я убедительно прошу вас, как бы ни было сложно вам сейчас, уезжая в другую страну, передать этот сигнал Европейскому союзу: Украина нуждается в поддержке», – сказал президент Белоруссии.

Между тем газета ВЗГЛЯД сообщала, что Минск оказался главным победителем российско-украинского конфликта, о чем теперь прямо говорят белорусские эксперты. Более того, в интересах Александра Лукашенко, чтобы этот конфликт продолжался максимально долго, а Киев всегда был нацелен на ЕС, а не на Россию.