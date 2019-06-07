Белоруссии нужна антироссийская Украина

Минск оказался главным победителем российско-украинского конфликта, о чем теперь прямо говорят белорусские эксперты. Более того, в интересах Александра Лукашенко, чтобы этот конфликт продолжался максимально долго, а Киев всегда был нацелен на ЕС, а не на Россию. Чем именно война в Донбассе помогла Белоруссии?

«Беларусь всегда будет предпочитать проевропейское правительство Украины пророссийскому». Чрезвычайно смелое и честное заявление по меркам Минска, пускай и описывающее вполне очевидные вещи.

Обычно белорусские чиновники ведут себя сдержанно, а свои мысли по внешнеполитическим вопросам формулируют осторожно и обтекаемо. Только Александру Лукашенко позволено «рубить правду-матку» в его неподражаемом стиле. Для остальных это грозит крупными проблемами – нечего усложнять отношения Батьки с внешнеполитическими партнерами.

Но автор этого высказывания Денис Мельянцов не совсем чиновник, он, как сейчас модно выражаться, эксперт – координатор программы «Внешняя политика Беларуси» в рамках инициативы «Минский диалог». Инициатива эта стала прямым следствием переговоров по Донбассу в рамках «нормандской четверки» и заключения тех самых Минских соглашений, о которых теперь предпочитают лишний раз не вспоминать.

Тогда белорусская столица чуть ли не впервые в своей истории почувствовала себя важной переговорной площадкой международного уровня, эдаким, по собственному признанию, «региональным центром дипломатии». Воодушевление понятно: это для Москвы или Петербурга крупные международные конференции, как и высокопоставленные гости из западных стран – дело привычное, а белорусское руководство с начала «нулевых» находилось под разнообразными санкциями западных стран, став с политической точки зрения не «сердцем Европы», а глубокой провинцией, где ничего не происходит.

Так и возникла экспертная инициатива «Минский диалог» – некий «мозговой центр» с бесконечными конференциями, призванный, с одной стороны, содействовать переговорам по Донбассу, а, с другой – формулировать национальные интересы Белоруссии. И хотя это вроде бы частная инициатива, ничего частного на таком уровне в Белоруссии существовать просто не может – «добро» с самого верха определенно имеется. Вектор дискуссий в «МД» в основном проевропейский, но нынешнего Лукашенко это нисколько не смущает, наоборот, теперь он ищет любые контакты с Западом, так что созданию комфортной среды для его эмиссаров может только порадоваться.

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Итак, Белоруссии нужна проевропейская Украина, а в нынешних условиях проевропейская Украина означает Украину антироссийскую. Надо понимать, что подобное обобщение справедливо далеко не для всех стран (Сербия, например, проевропейская, но никак не антироссийская), но в случае Украины это, к сожалению, истина. Возможно, в будущем все изменится, но точно не в ближайшем.

Но зачем Белоруссии антироссийская Украина? Ответ на поверхности. От госпереворота 2014 года и последовавших за ним событий, по сути, не выиграл никто – ни Россия, ни Украина, ни США, ни ЕС. Никто, кроме Белоруссии, а Минск выиграл однозначно – и не только потому, что стал важной переговорной площадкой.

За считанные месяцы отношение к Белоруссии изменилось и на Украине, и в Европе. С Западом все понятно – об улучшении отношений Лукашенко с его недавними бескомпромиссными критиками газета ВЗГЛЯД писала уже не раз. «Уважаемые партнеры» рассудили следующим образом: чтобы не подталкивать Минск в объятия Москвы, обострение отношений с которой дошло до пика, нужно предложить ему альтернативный пряник.

Кстати, роль Белоруссии в урегулировании украинского конфликта в ЕС прямо называли основанием для отмены санкций – и действительно их отменили.

Что же касается Киева, для него настали времена, когда украинцам по-настоящему нужны белорусы. Система экономического взаимодействия с Россией, заложенная еще во времена империи и всесторонне развившаяся в новейшее время, стремительно обрушалась – и Минск поставил дружеское плечо. Иногда – как альтернатива, иногда – как серая зона и пространство для аферы. В любом случае объемы товарооборота между Белоруссией и Украиной растут (и продолжают расти) так, что можно только позавидовать.

Конкретных примеров – тьма, причем из любой области.

Вот прерывается прямое воздушное сообщение между Украиной и РФ, а компания «Белавиа» резко увеличивает свои доходы за счет перевозок россиян в украинские города через Минск – и наоборот.

Вот Россия вводит контрсанкции, закрывая свой рынок для некоторых украинских товаров, и их тут же начинают скупать белорусские фирмы, подделывая документацию и перепродавая в РФ.

По той же схеме обходятся контрсанкции и в отношении ЕС, что подарило нам известные шутки про знаменитые белорусские устрицы и изысканный гомельский хамон, но в случае с Украиной речь идет отнюдь не о деликатесах. По информации украинской таможни, в 2015 году почти весь урожай украинских фруктов ушел в Белоруссию, где своих яблок и груш навалом. Это значит, что этот урожай в итоге оказался в РФ.

Впрочем, это все семечки (от яблок). Гораздо более значимый пример – бесперебойное (подчас – без предоплаты) снабжение Украины авиационным керосином, горюче-смазочными материалами и другой продукцией белорусского нефтехима. В горячий период войны спрос на все это скачкообразно рос – и Белоруссия с видимым удовольствием его удовлетворяла.

Есть информация, что Белоруссия заменила Россию в ряде военно-технических проектов с Украиной. Конкретных подтверждений этому, впрочем, нет – данная сфера все же находится под грифом «секретно». Но мы можем уверенно говорить о том, что белорусский и украинский ВПК иногда работают в спайке (комплекс ПВО «Стилет», противотанковые ракетные комплексы «Каракал», «Скиф» и «Шершень») и что пострадавшая в зоне так называемой АТО украинская военная техника обретает вторую жизнь благодаря ремонту и модернизации в Белоруссии.

А если вспомнить, что столь необходимое украинской армии топливо белорусский нефтехим получал из беспошлинной российской нефти, незаменимость Минска для Киева становится вызывающе очевидной.

Скорее всего, Лукашенко полагал, что Москва не решится на ссору сразу с двумя соседями-транзитерами – но просчитался. По итогам российского налогового маневра Белоруссия будет получать все меньше беспошлинного черного золота, что, собственно, и является причиной ее нынешнего конфликта с РФ.

В качестве ответной любезности новая «европейская» Украина стала выступать адвокатом Белоруссии на Западе и продвигать там ее интересы. При этом Киев, разумеется, не забывает и о собственных, искренне полагая, что чем ближе Минск будет к Европе, тем дальше будет от РФ, которая тем самым потеряет важнейшего союзника на западных рубежах.

Во многом это «всего лишь мечты» – сотрудничество с Россией по большинству направлений для Белоруссии безальтернативно, «никуда не денутся». Но столь продуктивное сотрудничество Минска и Киева, как и выправление Лукашенко своего реноме на Западе, стало возможным лишь в контексте противостояния в Донбассе и «битья посуды» в некогда общем русско-украинском доме.

Поэтому, как и было заявлено с подкупающей честностью, «Беларусь всегда будет предпочитать проевропейское правительство Украины пророссийскому». Для Лукашенко, давно искавшего способ помириться с Западом, война открыла новое окно возможностей – как торговых, так и дипломатических. Отказываться от него со стороны человека, построившего свою политическую карьеру на имидже «крепкого хозяйственника», было бы как минимум странно.