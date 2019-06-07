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7 июня, пятница  |  Последнее обновление — 13:52  |  vz.ru
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За войну с «русской угрозой» эстонцы заплатят по повышенному тарифу

В провале энергетической политики Эстонии виноваты Евросоюз и сама Эстония Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
Эстонская электроэнергетика еле сводит концы с концами. Это уже стоило работы примерно 0,5 тыс. сотрудников местной госкомпании, и еще 1,3 тыс. могут скоро ее потерять. И во всем этом винят исключительно Россию. Чем же так не угодила эстонским политикам российская электроэнергия? И кто на самом деле виноват в провале энергетической политики в Эстонии?  Подробности...
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Почему Путин похвалил Черчилля за Сталина

Уинстон Черчилль в гостях у Иосифа СталинаФото: ASSOCIATED PRESS/Official
British Photograph/ТАСС
На встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств Владимир Путин заявил о необходимости при оценке угроз и опасностей для мира исходить из существующих реалий – и привел в пример Уинстона Черчилля. Что имел в виду президент России и что он хочет дать понять Западу, напоминая об изменчивом отношении английского политика к СССР?  Подробности...
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Как российские добровольцы повлияли на ход войны в Донбассе

Добровольцы из России составляют яркую, но незначительную боевую силу в Донбассе Фото: Maxim Zmeyev/Reuters
В эти дни исполняется пять лет со дня появления в прессе понятия «российский доброволец в Донбассе» – тех самых людей, которых украинская пропаганда называет «оккупантами» и «наемниками». Иначе говоря, россиян, приехавших в Донбасс воевать. Кто были эти люди на самом деле, какое влияние они оказали на ход гражданской войны на Украине и как это движение менялось со временем? Подробности...
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Белоруссии нужна антироссийская Украина

«Беларусь всегда будет предпочитать проевропейское правительство Украины пророссийскому»Фото: Gleb Garanich/Reuters
Минск оказался главным победителем российско-украинского конфликта, о чем теперь прямо говорят белорусские эксперты. Более того, в интересах Александра Лукашенко, чтобы этот конфликт продолжался максимально долго, а Киев всегда был нацелен на ЕС, а не на Россию. Чем именно война в Донбассе помогла Белоруссии?  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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То, что сделала Соболь с Симоньян – это террор

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Увидев вчера видео с Маргаритой Симоньян в ленте, любой нормальный человек вздрогнул бы. А потом наверняка захотел бы плюнуть мадам Соболь в лицо или просто дать пощечину со словами «Девочка, проснись». Но мадам не проснется. Подробности...
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Опорные точки новейшей истории России

Андрей Бабицкий, журналист
Я гражданин великой страны. И это знание наполняет меня гордостью и любовью к своему народу. Мне очень нравится сегодняшняя Россия, хотя живу я в Донецке. Но это тоже Россия. Может даже немного больше, чем та, которая в Москве. Подробности...
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Экологический активизм как новая угроза стране

Сергей Мардан, публицист
Либеральная оппозиция изо всех сил пытается нащупать актуальную политическую повестку, чтобы выйти наконец из своих проклятых 3%. Пробуются темы простые и болезненные. Лучшей из них оказалась экология. Подробности...
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            Белоруссии нужна антироссийская Украина

            «Беларусь всегда будет предпочитать проевропейское правительство Украины пророссийскому»   7 июня 2019, 13:24
            Фото: Gleb Garanich/Reuters
            Текст: Станислав Борзяков

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            Минск оказался главным победителем российско-украинского конфликта, о чем теперь прямо говорят белорусские эксперты. Более того, в интересах Александра Лукашенко, чтобы этот конфликт продолжался максимально долго, а Киев всегда был нацелен на ЕС, а не на Россию. Чем именно война в Донбассе помогла Белоруссии?

            «Беларусь всегда будет предпочитать проевропейское правительство Украины пророссийскому». Чрезвычайно смелое и честное заявление по меркам Минска, пускай и описывающее вполне очевидные вещи.

            Обычно белорусские чиновники ведут себя сдержанно, а свои мысли по внешнеполитическим вопросам формулируют осторожно и обтекаемо. Только Александру Лукашенко позволено «рубить правду-матку» в его неподражаемом стиле. Для остальных это грозит крупными проблемами – нечего усложнять отношения Батьки с внешнеполитическими партнерами.

            Но автор этого высказывания Денис Мельянцов не совсем чиновник, он, как сейчас модно выражаться, эксперт – координатор программы «Внешняя политика Беларуси» в рамках инициативы «Минский диалог». Инициатива эта стала прямым следствием переговоров по Донбассу в рамках «нормандской четверки» и заключения тех самых Минских соглашений, о которых теперь предпочитают лишний раз не вспоминать.

            Тогда белорусская столица чуть ли не впервые в своей истории почувствовала себя важной переговорной площадкой международного уровня, эдаким, по собственному признанию, «региональным центром дипломатии». Воодушевление понятно: это для Москвы или Петербурга крупные международные конференции, как и высокопоставленные гости из западных стран – дело привычное, а белорусское руководство с начала «нулевых» находилось под разнообразными санкциями западных стран, став с политической точки зрения не «сердцем Европы», а глубокой провинцией, где ничего не происходит.

            Так и возникла экспертная инициатива «Минский диалог» – некий «мозговой центр» с бесконечными конференциями, призванный, с одной стороны, содействовать переговорам по Донбассу, а, с другой – формулировать национальные интересы Белоруссии. И хотя это вроде бы частная инициатива, ничего частного на таком уровне в Белоруссии существовать просто не может – «добро» с самого верха определенно имеется. Вектор дискуссий в «МД» в основном проевропейский, но нынешнего Лукашенко это нисколько не смущает, наоборот, теперь он ищет любые контакты с Западом, так что созданию комфортной среды для его эмиссаров может только порадоваться.

            Итак, Белоруссии нужна проевропейская Украина, а в нынешних условиях проевропейская Украина означает Украину антироссийскую. Надо понимать, что подобное обобщение справедливо далеко не для всех стран (Сербия, например, проевропейская, но никак не антироссийская), но в случае Украины это, к сожалению, истина. Возможно, в будущем все изменится, но точно не в ближайшем.

            Но зачем Белоруссии антироссийская Украина? Ответ на поверхности. От госпереворота 2014 года и последовавших за ним событий, по сути, не выиграл никто – ни Россия, ни Украина, ни США, ни ЕС. Никто, кроме Белоруссии, а Минск выиграл однозначно – и не только потому, что стал важной переговорной площадкой.

            За считанные месяцы отношение к Белоруссии изменилось и на Украине, и в Европе. С Западом все понятно – об улучшении отношений Лукашенко с его недавними бескомпромиссными критиками газета ВЗГЛЯД писала уже не раз. «Уважаемые партнеры» рассудили следующим образом: чтобы не подталкивать Минск в объятия Москвы, обострение отношений с которой дошло до пика, нужно предложить ему альтернативный пряник. 

            Кстати, роль Белоруссии в урегулировании украинского конфликта в ЕС прямо называли основанием для отмены санкций – и действительно их отменили.

            Что же касается Киева, для него настали времена, когда украинцам по-настоящему нужны белорусы. Система экономического взаимодействия с Россией, заложенная еще во времена империи и всесторонне развившаяся в новейшее время, стремительно обрушалась – и Минск поставил дружеское плечо. Иногда – как альтернатива, иногда – как серая зона и пространство для аферы. В любом случае объемы товарооборота между Белоруссией и Украиной растут (и продолжают расти) так, что можно только позавидовать.

            Конкретных примеров – тьма, причем из любой области.

            Вот прерывается прямое воздушное сообщение между Украиной и РФ, а компания «Белавиа» резко увеличивает свои доходы за счет перевозок россиян в украинские города через Минск – и наоборот.

            Вот Россия вводит контрсанкции, закрывая свой рынок для некоторых украинских товаров, и их тут же начинают скупать белорусские фирмы, подделывая документацию и перепродавая в РФ.

            По той же схеме обходятся контрсанкции и в отношении ЕС, что подарило нам известные шутки про знаменитые белорусские устрицы и изысканный гомельский хамон, но в случае с Украиной речь идет отнюдь не о деликатесах. По информации украинской таможни, в 2015 году почти весь урожай украинских фруктов ушел в Белоруссию, где своих яблок и груш навалом. Это значит, что этот урожай в итоге оказался в РФ.

            Впрочем, это все семечки (от яблок). Гораздо более значимый пример – бесперебойное (подчас – без предоплаты) снабжение Украины авиационным керосином, горюче-смазочными материалами и другой продукцией белорусского нефтехима. В горячий период войны спрос на все это скачкообразно рос – и Белоруссия с видимым удовольствием его удовлетворяла.

            Есть информация, что Белоруссия заменила Россию в ряде военно-технических проектов с Украиной. Конкретных подтверждений этому, впрочем, нет – данная сфера все же находится под грифом «секретно». Но мы можем уверенно говорить о том, что белорусский и украинский ВПК иногда работают в спайке (комплекс ПВО «Стилет», противотанковые ракетные комплексы «Каракал», «Скиф» и «Шершень») и что пострадавшая в зоне так называемой АТО украинская военная техника обретает вторую жизнь благодаря ремонту и модернизации в Белоруссии.

            А если вспомнить, что столь необходимое украинской армии топливо белорусский нефтехим получал из беспошлинной российской нефти, незаменимость Минска для Киева становится вызывающе очевидной.

            Скорее всего, Лукашенко полагал, что Москва не решится на ссору сразу с двумя соседями-транзитерами – но просчитался. По итогам российского налогового маневра Белоруссия будет получать все меньше беспошлинного черного золота, что, собственно, и является причиной ее нынешнего конфликта с РФ.

            В качестве ответной любезности новая «европейская» Украина стала выступать адвокатом Белоруссии на Западе и продвигать там ее интересы. При этом Киев, разумеется, не забывает и о собственных, искренне полагая, что чем ближе Минск будет к Европе, тем дальше будет от РФ, которая тем самым потеряет важнейшего союзника на западных рубежах.

            Во многом это «всего лишь мечты» – сотрудничество с Россией по большинству направлений для Белоруссии безальтернативно, «никуда не денутся». Но столь продуктивное сотрудничество Минска и Киева, как и выправление Лукашенко своего реноме на Западе, стало возможным лишь в контексте противостояния в Донбассе и «битья посуды» в некогда общем русско-украинском доме.

            Поэтому, как и было заявлено с подкупающей честностью, «Беларусь всегда будет предпочитать проевропейское правительство Украины пророссийскому». Для Лукашенко, давно искавшего способ помириться с Западом, война открыла новое окно возможностей – как торговых, так и дипломатических. Отказываться от него со стороны человека, построившего свою политическую карьеру на имидже «крепкого хозяйственника», было бы как минимум странно.


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