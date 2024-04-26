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В Кремле назвали Европарламент «машиной оголтелых заявлений и русофобии»
Европарламент давно стал машиной оголтелых заявлений, внутренних противоречий, а его действия основаны на русофобии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Его попросили прокомментировать резолюцию ЕП с призывом не признавать результаты выборов президента России, передает ТАСС.
«Европарламент уже давно застолбился на позициях прочной, последовательной русофобии», – подчеркнул Песков.
Он добавил, что ЕП превратился в машину внутренних противоречий и оголтелых заявлений вместо того, чтобы следовать основному призванию парламентариев – выстраивать диалог, искать пути для этого.
Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой призвал не признавать итоги выборов президента России, которые назвал недемократическими. Подобные резолюции носят рекомендательный характер.