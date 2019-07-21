Кастрюлю вместо сейфа использовали на избирательном участке на Украине

На одном из избирательных участков в Кировоградской области Украины комиссия была вынуждена использовать кастрюлю вместо сейфа, сообщила в соцсетях местная жительница Валентина Стеценко.

Глава администрации отказалась предоставить комиссии сейф, но члены УИК не растерялись и положили бюллетени после пересчета в металлическую кастрюлю, рассказала Стеценко в Facebook.

Затем кастрюлю опломбировали и передали на хранение дежурному полиции.

Комиссию спасла старший лейтенант местного отдела полиции, которая привезла на УИК сейф.

В воскресенье на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. Половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина – в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

Глава координационного штаба министерства внутренних дел страны Иван Стойко сообщал, что полиция получила более 800 сообщений о нарушениях во время выборов.