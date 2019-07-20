В Белоруссии опровергли данные о войсках России в зоне отчуждения

В минобороны Белоруссии опровергли информацию о якобы присутствии российских войск вблизи украинской границы на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения, заявил пресс-секретарь главного управления идеологической работы министерства обороны Белоруссии Владимир Макаров.

«Данная информация не соответствует действительности, это все, что я могу сказать», – цитирует РИА «Новости» Макарова.

Ранее в субботу 61-я отдельная пехотная егерская бригада ВС Украины со ссылкой на очевидцев сообщила, что в соцсетях распространяется информация о присутствии на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения российских войск.

Отмечалось, что в случае подтверждения информации бригада готова «за считанные часы приступить к обороне Украины на указанном участке украинско-белорусской границы».

Напомним, в апреле этого года на границе с Белоруссией была создана новая бригада – 61-я отдельная пехотная егерская бригада, которую на Украине прозвали «лесным спецназом». Это соединение сухопутных войск ВСУ, которое предназначено для ведения боевых действий в лесистой и болотистой местности.