Политолог оценил малую численность пришедших на митинг на площади Сахарова

Согласованный митинг на площади Сахарова за допуск на выборы в Мосгордуму не смог доказать, что незарегистрированные кандидаты на выборах в Мосгордуму действительно способны собрать требуемый минимум безупречных подписей, заявил профессор департамента политической науки Высшей школы экономики Леонид Поляков.

Политолог отметил, что митинг не собрал должного количества участников.

«Массовость митинга (50-100 тыс.) могла бы служить косвенным, но всё же доказательством того, что все пока что незарегистрированные кандидаты на выборах в Мосгордуму, действительно способны собрать требуемый минимум безупречных подписей. А пока что это далеко не очевидно», – сообщил Поляков в Facebook.

Поляков напомнил, что на митинге была принята резолюция – до следующей субботы зарегистрировать всех кандидатов, подавших определенное законом количество подписей иначе соберется митинг перед мэрией.

«Чего на самом деле хочет радикальная оппозиция? Чтобы была по каждому кандидату установлена достоверная картина или, чтобы – несмотря на действительные недочёты в подписных листах (по действующему законодательству) все были допущены к выборам?», – задался вопросом политолог.

Политолог Анна Федорова ранее заявила газете ВЗГЛЯД, что численность акции на проспекте Сахарова нельзя назвать успехом.

Накануне журналисты и блогеры активно обсуждали ошибку, допущенную в цветах российского флага на постере с анонсом акции на проспекте Сахарова в Москве.

Напомним, правительство Москвы согласовало запланированные на выходные, 20 и 21 июля, два митинга на проспекте Сахарова, посвященные предстоящим выборам в Мосгордуму. Несмотря на это, в конце прошлой недели оппозиция устроила несанкционированную публичную акцию.